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Стало відомо, хто судитиме матч Словаччина — Україна на Євро-2024

19 червня 2024 17:22
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Словаччина — Україна — Головним суддею поєдинку буде Майкл Олівер
Збірна України на Євро-2024. Фото: AP Photos
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

У матчі другого групового етапу Євро-2024 збірна України зустрінеться зі Словаччиною. Головним суддею поєдинку буде Майкл Олівер. 

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Головним арбітром матчу виступить 39-річний Майкл Олівер, який є представником АПЛ. На Євро-2024 він вже працював на грі Іспанії проти Хорватії. 

Його асистентами стануть англійці Стюарт Берт та Деніел Кук. Четвертим рефері призначили нідерландця Сердара Гезюбююка, на VAR працюватиме Бастіан Данкерт з Німеччини.

Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Початок – о 16:00.

Відомо, що у першому турі групового етапу на Євро-2024 збірна України поступилась Румунії з рахунком 0:3. 

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Україна
Словаччина
Євро-2024
Збірна України з футболу

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