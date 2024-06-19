Словаччина — Україна — Головним суддею поєдинку буде Майкл Олівер

Збірна України на Євро-2024. Фото: AP Photos

У матчі другого групового етапу Євро-2024 збірна України зустрінеться зі Словаччиною. Головним суддею поєдинку буде Майкл Олівер.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Головним арбітром матчу виступить 39-річний Майкл Олівер, який є представником АПЛ. На Євро-2024 він вже працював на грі Іспанії проти Хорватії.

Його асистентами стануть англійці Стюарт Берт та Деніел Кук. Четвертим рефері призначили нідерландця Сердара Гезюбююка, на VAR працюватиме Бастіан Данкерт з Німеччини.

Матч пройде на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі. Початок – о 16:00.

Відомо, що у першому турі групового етапу на Євро-2024 збірна України поступилась Румунії з рахунком 0:3.

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