Четверо игроков Руха отправятся на сборы с Карпатами в Турцию

Алексей Сыч. Фото: "Рух"

Львовские "Карпаты", вероятно, смогли договориться с некоторыми игроками "Руха", переход которых был под вопросом. Все игроки, по которым были договоренности, поедут на тренировочный сбор "львов".

Об этом сообщили источники портала Sport.ua.

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Кто поедет на сборы с "Карпатами"

По информации источника, "Карпаты" 19 января отправятся на тренировочный сбор в Турцию вместе с четырьмя игроками "Руха".

На тренировочный сбор отправятся правый защитник Алексей Сыч, центральный полузащитник Олег Федор, вингер Илья Квасница и центральный нападающий Игорь Краснопир.

Ранее не единожды различные источники сообщали, что Сыч отказался от перехода в "Карпаты", а Краснопир в непонятной ситуации, поскольку тренируется индивидуально на базе "Руха".

Илья Квасница. Фото: "Рух"

Источник отметил, что "Карпаты" планируют оформить переход игроков до 19 января.

Также в Турцию могут поехать игроки молодежного состава Владислав Резник и Николай Киричок. По ним решение примут по итогам сборов в Украине.

При этом во Львове ждут двух новых легионеров. Их приезд состоится в Турцию после 19 января.

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