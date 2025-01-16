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Стало відомо, хто з Руху їде на збори з Карпатами

16 січня 2025 09:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Четверо гравців Руху вирушать на збори з Карпатами до Туреччини
Олексій Сич. Фото: "Рух"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Львівські "Карпати", ймовірно, змогли домовитися з деякими гравцями "Руху", перехід яких був під питанням. Усі гравці, щодо яких були домовленості, поїдуть на тренувальний збір "левів"

Про це повідомили джерела порталу Sport.ua.

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Ігор Краснопір. Фото: "Рух"

Хто поїде на збори з "Карпатами"

За інформацією джерела, "Карпати" 19 січня вирушать на тренувальний збір до Туреччини разом з чотирма гравцями "Руху".

На тренувальний збір вирушать правий захисник Олексій Сич, центральний півзахисник Олег Федір, вінгер Ілля Квасниця та центральний нападник Ігор Краснопір.

Раніше неодноразово різні джерела повідомляли, що Сич відмовився від переходу в "Карпати", а Краснопір у незрозумілій ситуації, оскільки тренується індивідуально на базі "Руху".

Илья Квасница
Ілля Квасниця. Фото: "Рух"

Джерело зазначило, що "Карпати" планують оформити перехід гравців до 19 січня.

Також до Туреччини можуть поїхати гравці молодіжного складу Владислав Рєзнік і Микола Киричок. Щодо них рішення ухвалять за підсумками зборів в Україні.

При цьому у Львові чекають двох нових легіонерів. Їхній приїзд відбудеться до Туреччини після 19 січня.

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Карпати футбол Футбол трансфери Рух Львів Олексій Сич

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