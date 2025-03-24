Травма Куртуа: когда вратарь Реала вернется на поле

Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/thibautcourtois

Вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала" Тибо Куртуа на прошлой неделе травмировался. Именно поэтому он не сыграл в ответном матче плей-офф Лиги наций против Украины.

О сроках возвращения Куртуа сообщил Мельчор Руис в X.

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Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/thibautcourtois

Когда вернется Куртуа

Бельгийский вратарь перед вторым матчем против Украины получил незначительное растяжение мышц колена.

Бельгийский голкипер готов принять участие в следующей игре "Реала".

Мадридцы 29 марта проведут матч 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

В этом сезоне Куртуа провел за "Реал" 37 матчей, где пропустил 40 мячей и сыграл 11 матчей без пропущенных голов.

В турнирной таблице мадридцы идут вторыми. У команды Карло Анчелотти столько же очков как у "Барселоны", которая идет первой, но имеет игру в запасе.

Напомним, у мадридского "Реала" сменится тренер следующим летом.

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