Травма Куртуа: коли воротар Реала повернеться на поле

Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/thibautcourtois

Воротар збірної Бельгії та мадридського "Реалу" Тібо Куртуа минулого тижня травмувався. Саме тому він не зіграв у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти України.

Про терміни повернення Куртуа повідомив Мельчор Руїс у X.

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Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/thibautcourtois

Коли повернеться Куртуа

Бельгійський воротар перед другим матчем проти України отримав незначне розтягнення м'язів коліна.

Бельгійський голкіпер готовий взяти участь в наступній грі "Реала".

Мадридці 29 березня проведуть матч 29-го туру чемпіонату Іспанії проти "Леганеса".

Цього сезону Куртуа провів за "Реал" 37 матчів, де пропустив 40 м’ячів та зіграв 11 матчів без пропущених голів.

В турнірній таблиці мадридці йдуть другими. У команди Карло Анчелотті стільки ж очок як у "Барселони", яка йде першою, але має гру в запасі.

Нагадаємо, у мадридського Реала зміниться тренер наступного літа.

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