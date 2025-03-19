Василий Ломаченко узнал дату, когда определится претендент на титул

Василий Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии IBF украинец Василий Ломаченко узнал, когда определится претендент на его титул. Для уроженка Одесской области это будет первая защита пояса.

Соперник Ломаченко определится 10 мая на арене Pechanga Arena в Сан-Диего (США) на боксерском шоу промоутерской компании Top Rank Боба Арума, сообщил портал Новини.LIVE.

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Вторым главным событием вечера бокса станет бой в легком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Рэймондом Мураталлой.

Постер к бою Абдуллаєв — Мураталла. Фото: Top Rank

Победитель боя получит пояс временного чемпиона мира. Он даст владельцу статус обязательного претендента на титул IBF, который у Ломаченко.

При этом, с Мураталлой мог бы сразиться Ломаченко, но он получил отсрочку из-за проблем со здоровьем.

В IBF ранее обязали Ломаченко защитить свой титул до 8 октября 2025 года. Если украинец не сможет провести бой, то временный пояс победителя боя Мураталла — Абдуллаев станет полноценным.

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