Василь Ломаченко дізнався дату, коли визначиться претендент на титул

Василь Ломаченко. Фото: Top Rank

Чемпіон світу за версією IBF українець Василь Ломаченко дізнався, коли визначиться претендент на його титул. Для уродженки Одеської області це буде перший захист пояса.

Суперник Ломаченка визначиться 10 травня на арені Pechanga Arena в Сан-Дієго (США) на боксерському шоу промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, повідомив портал Новини.LIVE.

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Другою головною подією вечора боксу стане бій у легкій вазі між росіянином Зауром Абдуллаєвим і американцем Реймондом Мураталлою.

Постер до бою Абдуллаєв — Мураталла. Фото: Top Rank

Переможець бою отримає пояс тимчасового чемпіона світу. Він дасть власнику статус обов'язкового претендента на титул IBF, який у Ломаченка.

При цьому, з Мураталлою міг би битися Ломаченко, але він отримав відстрочку через проблеми зі здоров'ям.

У IBF раніше зобов'язали Ломаченка захистити свій титул до 8 жовтня 2025 року. Якщо українець не зможе провести бій, то тимчасовий пояс переможця бою Мураталла — Абдуллаєв стане повноцінним.

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