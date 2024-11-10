Рома уволит Юрича после матча с Болоньей: кто станет новым тренером

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Итальянская "Рома" приняла решение уволить Ивана Юрича с должности главного тренера клуба. При этом, он еще проведет во главе клуба один матч.

Игра с "Болоньей" в 12-м туре Серии А станет последней для хорвата, сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

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Юрича уволят с должности тренера "Ромы"

После матча 12-го тура Серии А против "Болоньи" Юрич будет уволен. Игра начнется 10 ноября в 16:00 по киевскому времени.

На текущий момент команда занимается поиском замены 49-летнему хорвату.

Среди кандидатов на должность начал фигурировать уволенный с должности главного тренера сборной Саудовской Аравии 59-летний итальянец Роберто Манчини.

Также возможным кандидатом на должность является англичанин Фрэнк Лэмпард, который длительный период находится без работы.

Отметим, что после 11 туров Серии А "Рома" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

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