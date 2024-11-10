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Стало известно, когда уволят тренера Довбика

10 ноября 2024 00:23
обновлено: 00:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Рома уволит Юрича после матча с Болоньей: кто станет новым тренером
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Итальянская "Рома" приняла решение уволить Ивана Юрича с должности главного тренера клуба. При этом, он еще проведет во главе клуба один матч.

Игра с "Болоньей" в 12-м туре Серии А станет последней для хорвата, сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

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Иван Юрич на матче "Ромы". Фото: "Рома"

Юрича уволят с должности тренера "Ромы"

После матча 12-го тура Серии А против "Болоньи" Юрич будет уволен. Игра начнется 10 ноября в 16:00 по киевскому времени.

На текущий момент команда занимается поиском замены 49-летнему хорвату.

Среди кандидатов на должность начал фигурировать уволенный с должности главного тренера сборной Саудовской Аравии 59-летний итальянец Роберто Манчини.

Также возможным кандидатом на должность является англичанин Фрэнк Лэмпард, который длительный период находится без работы.

Отметим, что после 11 туров Серии А "Рома" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков.

Напомним, Андрей Лунин перейдет из "Реала" в итальянский топовый футбольный клуб.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров увидел ошибки Александра Шовковского в матче с "Ференцварошем" в Лиге Европы.

На смерть боксера Вячеслава Узелкова отреагировал его сын Роберт, с которым они не общались после развода с женой.

Журналист рассказал, как из-за лудомании легенда "Шахтера" Андрей Пятов расстался с женой Юлей.

Артем Довбик Роберто Манчини ФК Рома (Рим) Фрэнк Лэмпард Серия А

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