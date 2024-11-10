Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика arrow

Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

10 листопада 2024 00:23
оновлено: 00:23
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рома звільнить Юріча після матчу з Болоньєю: хто стане новим тренером
Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Італійська "Рома" ухвалила рішення звільнити Івана Юріча з посади головного тренера клубу. При цьому він ще проведе на чолі клубу один матч.

Гра з "Болоньєю" у 12-му турі Серії А стане останньою для хорвата, повідомив портал La Gazzetta dello Sport.

Читайте також:
Іван Юрич
Іван Юріч на матчі "Роми". Фото: "Рома"

Юрича звільнять з посади тренера "Роми"

Після матчу 12-го туру Серії А проти "Болоньї" Юріча буде звільнено.

Наразі команда займається пошуком заміни 49-річному хорвату.

Серед кандидатів на посаду почав фігурувати звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії 59-річний італієць Роберто Манчіні.

Також можливим кандидатом на посаду є англієць Френк Лемпард, який тривалий період перебуває без роботи.

Зазначимо, що після 11 турів Серії А "Рома" посідає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейде з "Реала" до італійського топового футбольного клубу.

Наставник збірної України Сергій Ребров побачив помилки Олександра Шовковського у матчі з "Ференцварошем" у Лізі Європи.

На смерть боксера В'ячеслава Узелкова відреагував його син Роберт, з яким вони не спілкувалися після розлучення з дружиною.

Журналіст розповів, як через лудоманію легенда "Шахтаря" Андрій Пятов розлучився з дружиною Юлею.

Артем Довбик Роберто Манчіні ФК Рома (Рим) Френк Лемпард Серія А

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:17 Дрони РФ атакувала Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

00:12 На Куп'янщині через обстріли зачинилися банкомати та Укрпошта

9 листопада 2024

23:52 Розстріл військового ЗСУ — в Україні розпочали розслідування

23:50 В Одесі чути звуки вибухів

23:39 Театр Франка продаватиме квитки через Дію — яка причина

23:13 Як Трамп збирається послабити Путіна, Сі і Кіма, — The Hill

23:06 У Київській області чути вибухи — в чому причина

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

23:03 Лунін відмовився їхати в збірну України

Термінова новина

01:17 Дрони РФ атакувала Одесу — пошкоджено будинки, виникли пожежі

00:30 Відстрочка через дитину з інвалідністю — юристи назвали проблему

Оновлено

00:23 Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика

00:12 На Куп'янщині через обстріли зачинилися банкомати та Укрпошта

9 листопада 2024

23:52 Розстріл військового ЗСУ — в Україні розпочали розслідування

23:50 В Одесі чути звуки вибухів

23:39 Театр Франка продаватиме квитки через Дію — яка причина

23:13 Як Трамп збирається послабити Путіна, Сі і Кіма, — The Hill

23:06 У Київській області чути вибухи — в чому причина

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

23:03 Лунін відмовився їхати в збірну України

Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд