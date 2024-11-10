Рома звільнить Юріча після матчу з Болоньєю: хто стане новим тренером

Український форвард "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Італійська "Рома" ухвалила рішення звільнити Івана Юріча з посади головного тренера клубу. При цьому він ще проведе на чолі клубу один матч.

Гра з "Болоньєю" у 12-му турі Серії А стане останньою для хорвата, повідомив портал La Gazzetta dello Sport.

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Юрича звільнять з посади тренера "Роми"

Після матчу 12-го туру Серії А проти "Болоньї" Юріча буде звільнено.

Наразі команда займається пошуком заміни 49-річному хорвату.

Серед кандидатів на посаду почав фігурувати звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії 59-річний італієць Роберто Манчіні.

Також можливим кандидатом на посаду є англієць Френк Лемпард, який тривалий період перебуває без роботи.

Зазначимо, що після 11 турів Серії А "Рома" посідає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок.

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