Рома звільнить Юріча після матчу з Болоньєю: хто стане новим тренером

Стало відомо, коли звільнять тренера Довбика
Італійська "Рома" ухвалила рішення звільнити Івана Юріча з посади головного тренера клубу. При цьому він ще проведе на чолі клубу один матч.
Гра з "Болоньєю" у 12-му турі Серії А стане останньою для хорвата, повідомив портал La Gazzetta dello Sport.
Юрича звільнять з посади тренера "Роми"
Після матчу 12-го туру Серії А проти "Болоньї" Юріча буде звільнено.
Наразі команда займається пошуком заміни 49-річному хорвату.
Серед кандидатів на посаду почав фігурувати звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії 59-річний італієць Роберто Манчіні.
Також можливим кандидатом на посаду є англієць Френк Лемпард, який тривалий період перебуває без роботи.
Зазначимо, що після 11 турів Серії А "Рома" посідає 12-те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 13 очок.
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