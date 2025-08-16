Источник сообщил, из-за какой травмы Усик не может драться с Паркером

Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик пытается добиться от WBO отсрочки с обязательной защитой титула. В организации ранее дали украинцу 30 дней, чтобы договориться о бое с официальным претендентом Джозефом Паркером, но этот срок вскоре истекает.

Усик направил официальное письмо, где попросил отсрочить сроки из-за травмы. Портал Boxing Scene сообщил, что за травма у боксера.

Травма Александра Усика

По информации источника, Усик сообщил о давней травме спины, которая требует длительного лечения и восстановления.

Травма у 38-летнего украинца возникла в следствии изнурительных боев на топ-уровне в последние годы. Этот физический износ, по данным источника, заставил Усика обратиться к WBO с просьбой отложить дедлайн переговоров.

Решение о санкционировании поединка WBO приняла в конце июля, определив его ключевым условием для сохранения Усиком статуса абсолютного чемпиона. Однако переговоры долго не начинались, а 14 июля Усик направил письмо, где сообщил о травме.

Многих удивила информация о травме, поскольку в последнюю неделю публиковались видео, на которых Усик играет в футбол, падал и тренируется с гирями в спортзале.

