Главная Спорт Стало известно, что травмировал Усик

Стало известно, что травмировал Усик

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:33
Источник сообщил, из-за какой травмы Усик не может драться с Паркером
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик пытается добиться от WBO отсрочки с обязательной защитой титула. В организации ранее дали украинцу 30 дней, чтобы договориться о бое с официальным претендентом Джозефом Паркером, но этот срок вскоре истекает.

Усик направил официальное письмо, где попросил отсрочить сроки из-за травмы. Портал Boxing Scene сообщил, что за травма у боксера.

Читайте также:
Александр Усик


Травма Александра Усика

По информации источника, Усик сообщил о давней травме спины, которая требует длительного лечения и восстановления.

Травма у 38-летнего украинца возникла в следствии изнурительных боев на топ-уровне в последние годы. Этот физический износ, по данным источника, заставил Усика обратиться к WBO с просьбой отложить дедлайн переговоров.

Решение о санкционировании поединка WBO приняла в конце июля, определив его ключевым условием для сохранения Усиком статуса абсолютного чемпиона. Однако переговоры долго не начинались, а 14 июля Усик направил письмо, где сообщил о травме.

Многих удивила информация о травме, поскольку в последнюю неделю публиковались видео, на которых Усик играет в футбол, падал и тренируется с гирями в спортзале.

Напомним, в Польше украинка Ярослава Магучих выиграла у Николы Олислагерс в секторе прыжков в высоту.

Киевское "Динамо" внесло в шорт-лист игрока из Испании, который является воспитанником мадридского "Реала".

В Германии известную спортсменку полиция подозревает в экстремизме.

Национальная сборная Украины по футболу получила уникальный автобус.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
