Источник сообщил, из-за какой травмы Усик не может драться с Паркером

Стало известно, что травмировал Усик
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик пытается добиться от WBO отсрочки с обязательной защитой титула. В организации ранее дали украинцу 30 дней, чтобы договориться о бое с официальным претендентом Джозефом Паркером, но этот срок вскоре истекает.
Усик направил официальное письмо, где попросил отсрочить сроки из-за травмы. Портал Boxing Scene сообщил, что за травма у боксера.
Травма Александра Усика
По информации источника, Усик сообщил о давней травме спины, которая требует длительного лечения и восстановления.
Травма у 38-летнего украинца возникла в следствии изнурительных боев на топ-уровне в последние годы. Этот физический износ, по данным источника, заставил Усика обратиться к WBO с просьбой отложить дедлайн переговоров.
Решение о санкционировании поединка WBO приняла в конце июля, определив его ключевым условием для сохранения Усиком статуса абсолютного чемпиона. Однако переговоры долго не начинались, а 14 июля Усик направил письмо, где сообщил о травме.
Многих удивила информация о травме, поскольку в последнюю неделю публиковались видео, на которых Усик играет в футбол, падал и тренируется с гирями в спортзале.
