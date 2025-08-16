Відео
Головна Спорт Стало відомо, що травмував Усик

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 15:33
Джерело повідомило, через яку травму Усик не може битися з Паркером
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик намагається добитися від WBO відстрочки з обов’язковим захистом титулу. В організації раніше дали українцю 30 днів, щоб домовитися про бій з офіційним претендентом Джозефом Паркером, але цей термін невдовзі спливає.

Усик направив офіційного листа, де попросив відтермінувати строки через травму. Портал Boxing Scene повідомив, що за травма у боксера.

Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Травма Олександра Усика

За інформацією джерела, Усик повідомив про давню травму спини, яка потребує тривалого лікування та відновлення.

Травма у 38-річного українця виникла в наслідку виснажливих боїв на топрівні в останні роки. Цей фізичний знос, за даними джерела, змусив Усика звернутися до WBO з проханням відкласти дедлайн переговорів.

Рішення про санкціонування поєдинку WBO прийняла наприкінці липня, визначивши його ключовою умовою для збереження Усиком статусу абсолютного чемпіона. Однак перемовини довго не починались, а 14 липня Усик направив листа, де повідомив про травму.

Багатьох здивувала інформація про травму, оскільки в останній тиждень публікувались відео, на яких Усик грає в футбол, падел та тренується з гирями у спортзалі.

Нагадаємо, в Польщі українка Ярослава Магучіх виграла у Ніколи Оліслагерс в секторі стрибків у висоту.

Київське "Динамо" внесло в шорт-лист гравця з Іспанії, який є вихованцем мадридського "Реалу".

У Німеччині відому спортсменку поліція підозрює в екстремізмі.

Національна збірна України з футболу отримала унікальний автобус.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
