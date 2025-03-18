Стародубцева проиграла Осаке в первом круге турнира в Майами

Юлия Стародубцева. Фото: Reuters

В первом круге турнира серии WTA 1000 в Майами сыграла украинка Юлия Стародубцева. Соперницей нашей теннисистки была бывшая первая ракетка мира Наоми Осака из Японии.

Матч продлился три сета, сообщил портал Новини.LIVE.

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Наоми Осака — Юлия Стародубцева

Матч Стародубцевой и Осаки завершился поражением украинки со счетом 6:3, 4:6, 3:6. Длилась первая встреча теннисисток в их карьере 2 часа 30 минут.

Стародубцева за матч не делала эйсов, допустила всего одну ошибку и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

Осака, которая до матча была большой фавориткой, сделала десять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Осака во втором круге турнира сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая идет 24-й в рейтинге.

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