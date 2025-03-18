Стародубцева програла Осаці в першому колі турніру в Маямі

Юлія Стародубцева. Фото: Reuters

У першому колі турніру серії WTA 1000 у Маямі зіграла українка Юлія Стародубцева. Суперницею нашої тенісистки була колишня перша ракетка світу Наомі Осака з Японії.

Матч тривав три сети, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наомі Осака. Фото: Reuters

Наомі Осака — Юлія Стародубцева

Матч Стародубцевої та Осаки завершився поразкою українки з рахунком 6:3, 4:6, 3:6. Тривала перша зустріч тенісисток у їхній кар'єрі 2 години 30 хвилин.

Стародубцева за матч не робила ейсів, припустилася лише однієї помилки і реалізувала три з десяти брейк-пойнтів.

Осака, яка до матчу була великою фавориткою, зробила десять ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири з восьми брейк-пойнтів.

Осака у другому колі турніру зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою, яка йде 24-ю в рейтингу.

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