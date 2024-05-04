Стартовые составы на матч Ла-Лиги Жирона — Барселона

Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Жирона" принимает "Барселону" в центральном матче 32 тура чемпионата Испании по футболу. Победитель противостояния займет второе место в турнирной таблице.

Мичел Санчес и Хави Эрнандес назвали стартовые составы команд на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Барселона" перед этим матчем опережала на два балла "Жирону" в турнирной таблице Ла Лиги. В первом круге "сине-гранатовые" неожиданно проиграли этому сопернику дома со счетом 2:4.

Совместное промо клубов перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Составы на матч Ла Лиги

"Жирона": Гассанига — Эррера, Иван Мартин, Эрик Гарсия, Блинд, Алейш Гарсия (капитан), Цыганков, Савио, Довбик, Давид Лопес, Мигель.

Тренер: Мичел Санчес.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Кристенсен — Сержи Роберто (капитан), Гюндоган — Ямал, Левандовский, Фермин.

Тренер: Хави Эрнандес.

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