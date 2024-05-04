Стартові склади на матч Ла-Ліги Жирона — Барселона

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Жирона" приймає "Барселону" у центральному матчі 32 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Переможець протистояння займе друге місце у турнірній таблиці.

Мічел Санчес та Хаві Ернандес назвали стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Барселона" перед цим матчем випереджала на два бали "Жирону" у турнірній таблиці Ла-Ліги. У першому колі "синьо-гранатові" несподівано програли цьому супернику вдома з рахунком 2:4.

Спільне промо клубів перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Склади на матч Ла Ліги

"Жирона": Гассаніга — Еррера, Іван Мартін, Ерік Гарсія, Блінд, Алейш Гарсія (капітан), Циганков, Савіо, Довбик, Давид Лопес, Мігель.

Тренер: Мічел Санчес.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Крістенсен — Сержі Роберто (капітан), Гюндоган — Ямал, Левандовський, Фермін.

Тренер: Хаві Ернандес.

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