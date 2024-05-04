Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Стартові склади на матч Ла-Ліги Жирона — Барселона arrow

Стартові склади на матч Ла-Ліги Жирона — Барселона

4 травня 2024 18:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Стартові склади на матч Ла-Ліги Жирона — Барселона
Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Каталонська "Жирона" приймає "Барселону" у центральному матчі 32 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Переможець протистояння займе друге місце у турнірній таблиці.

Мічел Санчес та Хаві Ернандес назвали стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Барселона" перед цим матчем випереджала на два бали "Жирону" у турнірній таблиці Ла-Ліги. У першому колі "синьо-гранатові" несподівано програли цьому супернику вдома з рахунком 2:4.

Жирона - Барселона - стартові склади
Спільне промо клубів перед матчем. Фото: instagram.com/gironafc/

Склади на матч Ла Ліги

"Жирона": Гассаніга — Еррера, Іван Мартін, Ерік Гарсія, Блінд, Алейш Гарсія (капітан), Циганков, Савіо, Довбик, Давид Лопес, Мігель.

Тренер: Мічел Санчес.

"Барселона": Тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Крістенсен — Сержі Роберто (капітан), Гюндоган — Ямал, Левандовський, Фермін.

Тренер: Хаві Ернандес.

Нагадаємо, Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

Лунін більше не зіграє за "Реал" у Ла-Лізі — Анчелотті ухвалив важливе рішення. 

"Жирона" назвала вартість Довбика — з'явився перший претендент.

Хабі Алонсо несподівано заговорив про звільнення з "Баєра" після перемоги над "Ромою". 

Суркіса різко розкритикували через трансфер Шапаренка.

спорт
футбол
Барселона
Іспанська Ла Ліга
Жирона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів