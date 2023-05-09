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Стартовые составы на матч "Реала" против "Манчестер Сити" в 1/2 ЛЧ

9 мая 2023 20:35
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Стартовые составы на матч "Реала" против "Манчестер Сити" в 1/2 ЛЧ
"Реал" завоевал Кубок Испании. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В первом полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" английский "Манчестер Сити". Команды выведет на поле арбитр из Португалии Артур Диаш. 

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на этот матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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Год назад эти соперники встретились на той же стадии Лиги чемпионов. Тогда поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился убедительной победой "Реала" со счетом 3:1. Благодаря тому результату "бланкос" вышли в финал, а затем и выиграли Лигу чемпионов. 

Стартовые составы на матч 

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) 

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга — Модрич, Кроос, Вальварде — Родриго — Бензема (капитан), Винисиус. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Родри, Гюндоган (капитан), Бернарду Силва — Де Брюйне, Грилиш — Холанд. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

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