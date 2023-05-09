Стартовые составы на матч "Реала" против "Манчестер Сити" в 1/2 ЛЧ
В первом полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" английский "Манчестер Сити". Команды выведет на поле арбитр из Португалии Артур Диаш.
Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на этот матч, сообщает портал Новини.LIVE.
Год назад эти соперники встретились на той же стадии Лиги чемпионов. Тогда поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился убедительной победой "Реала" со счетом 3:1. Благодаря тому результату "бланкос" вышли в финал, а затем и выиграли Лигу чемпионов.
💥 EPIC G⚽ALS 🆚 @ManCity 💥#UCL pic.twitter.com/cYXL5kcX1W— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) May 9, 2023
Стартовые составы на матч
"Реал" (Мадрид, Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга — Модрич, Кроос, Вальварде — Родриго — Бензема (капитан), Винисиус.
Тренер: Карло Анчелотти.
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Родри, Гюндоган (капитан), Бернарду Силва — Де Брюйне, Грилиш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
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