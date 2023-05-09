Стартовые составы на матч "Реала" против "Манчестер Сити" в 1/2 ЛЧ

"Реал" завоевал Кубок Испании. Фото: REUTERS/Jon Nazca

В первом полуфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет на "Сантьяго Бернабеу" английский "Манчестер Сити". Команды выведет на поле арбитр из Португалии Артур Диаш.

Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола назвали стартовые составы на этот матч, сообщает портал Новини.LIVE.

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Год назад эти соперники встретились на той же стадии Лиги чемпионов. Тогда поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился убедительной победой "Реала" со счетом 3:1. Благодаря тому результату "бланкос" вышли в финал, а затем и выиграли Лигу чемпионов.

Стартовые составы на матч

"Реал" (Мадрид, Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга — Модрич, Кроос, Вальварде — Родриго — Бензема (капитан), Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Аканджи, Рубен Диаш — Родри, Гюндоган (капитан), Бернарду Силва — Де Брюйне, Грилиш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

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