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Стартові склади на матч "Реала" проти "Манчестер Сіті" в 1/2 ЛЧ

9 травня 2023 20:35
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Стартові склади на матч "Реала" проти "Манчестер Сіті" в 1/2 ЛЧ
"Реал" здобув Кубок Іспанії. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У першому півфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" прийме на "Сантьяго Бернабеу" англійський "Манчестер Сіті". Команди виведе на поле арбітр із Португалії Артур Діаш.

Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола назвали стартові склади на цей матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Рік тому ці суперники зустрілися на тій самій стадії Ліги чемпіонів. Тоді двобій на "Сантьяго Бернабеу" завершився переконливою перемогою "Реала" з рахунком 3:1. Завдяки тому результату "бланкос" вийшли у фінал, а згодом і виграли Лігу чемпіонів.

Стартові склади на матч

"Реал" (Мадрид, Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія)

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Камавінга — Модріч, Кроос, Вальварде — Родріго — Бензема (капітан), Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Стоунз, Аканджі, Рубен Діаш — Родрі, Гюндоган (капітан), Бернарду Сілва — Де Брюйне, Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

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