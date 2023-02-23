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Стартовые составы на матч "Ренн" — "Шахтер": "горняки" могут выйти в 1/8 Лиги Европы

23 февраля 2023 20:58
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Ренн против Шахтера в 1/16 Лиги Европы — известны стартовые составы команд
Игор Йовичевич выставил на важный матч почти оптимальный состав
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы французский "Ренн" принимает на стадионе "Роазон Парк" донецкий "Шахтер". 

Игор Йовичевич и Бруно Женезио представили стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.  

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Первая встреча соперников завершилась минимальной победой "горняков" со счетом 2:1. Украинская команда вела в счете в два мяча, но не сумела удержать гандикап. Это был первый матч "Шахтера" после трехмесячной паузы, тогда как у французов с игровым тонусом все в полном порядке. 

Стартовые составы 

"Ренн": Манданда (капитан) — Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер — Докю, Сантамария, Майер, Токо-Экамби — Калимуэндо, Гуири. 

Тренер: Бруно Женезио. 

"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре. 

Тренер: Игор Йовичевич. 

Напомним, Лионель Месси и Роберт Левандовский могут начать следующий сезон в составе одной команды, и речь идет не о "Барселоне". 

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик подвергся жесткой критике из-за отсутствия результативных действий в составе лондонской команды. 

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет на поле не раньше апреля этого года. Это стало известно после углубленного медицинского обследования футболиста. 

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