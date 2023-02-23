Ренн против Шахтера в 1/16 Лиги Европы — известны стартовые составы команд

Стартовые составы на матч "Ренн" — "Шахтер": "горняки" могут выйти в 1/8 Лиги Европы
В рамках ответного матча 1/16 Лиги Европы французский "Ренн" принимает на стадионе "Роазон Парк" донецкий "Шахтер".
Игор Йовичевич и Бруно Женезио представили стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.
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Первая встреча соперников завершилась минимальной победой "горняков" со счетом 2:1. Украинская команда вела в счете в два мяча, но не сумела удержать гандикап. Это был первый матч "Шахтера" после трехмесячной паузы, тогда как у французов с игровым тонусом все в полном порядке.
Стартовые составы
"Ренн": Манданда (капитан) — Спенс, Омари, Белосьян, Трюффер — Докю, Сантамария, Майер, Токо-Экамби — Калимуэндо, Гуири.
Тренер: Бруно Женезио.
"Шахтер": Трубин — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре.
Тренер: Игор Йовичевич.
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