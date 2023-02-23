Ренн проти Шахтаря в 1/16 Ліги Європи — відомі стартові склади команд

Ігор Йовичевич виставив на важливий матч майже оптимальний склад

У рамках матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи французький "Ренн" приймає на стадіоні "Роазон Парк" донецький "Шахтар".

Ігор Йовічевич та Бруно Женезіо представили стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою "гірників" із рахунком 2:1. Українська команда вела у рахунку у два м'ячі, але не зуміла втримати гандикап. Це був перший матч "Шахтаря" після тримісячної паузи, тоді як у французів з ігровим тонусом все у повному порядку.

Стартові склади

"Ренн": Манданда (капітан) — Спенс, Омарі, Білосьян, Трюффер — Докю, Сантамарія, Маєр, Токо-Екамбі — Калімуендо, Гуірі.

Тренер: Бруно Женезіо.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре.

Тренер: Ігор Йовічевіч.

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