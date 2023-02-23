Ренн проти Шахтаря в 1/16 Ліги Європи — відомі стартові склади команд

Стартові склади на матч "Ренн" — "Шахтар": "гірники" можуть вийти до 1/8 Ліги Європи
У рамках матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи французький "Ренн" приймає на стадіоні "Роазон Парк" донецький "Шахтар".
Ігор Йовічевич та Бруно Женезіо представили стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою "гірників" із рахунком 2:1. Українська команда вела у рахунку у два м'ячі, але не зуміла втримати гандикап. Це був перший матч "Шахтаря" після тримісячної паузи, тоді як у французів з ігровим тонусом все у повному порядку.
Стартові склади
"Ренн": Манданда (капітан) — Спенс, Омарі, Білосьян, Трюффер — Докю, Сантамарія, Маєр, Токо-Екамбі — Калімуендо, Гуірі.
Тренер: Бруно Женезіо.
"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Топалов — Траоре.
Тренер: Ігор Йовічевіч.
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