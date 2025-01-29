Капитан Шахтера Степаненко может тоже переехать в Турции

Тарас Степаненко на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лидер донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко заинтересовал один из турецких клубов. Он может стать третьим игроком "горняков", которые в январе 2025 года переедут в эту страну.

Об интересе турецкого клуба к Степаненко сообщил журналист Салим Манав.

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Тарас Степаненко в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Какой клуб интересуется Степаненко

"Шахтер" в ближайшее время может начать переговоры с "Эюпспором". Победитель Первой лиги по итогам прошлого сезона занимает 4 место в турнирной таблице элитного дивизиона по итогам 20 матчей. Главным тренером команды является Арда Туран, который известен по выступлениям за мадридским "Атлетико" и каталонской "Барселоне".

Финансовые детали сделки пока не известны, как и позиция "Шахтера" по игроку. Тарас Степаненко является воспитанником запорожского футбола. Он выступает в составе "горняков" с 2010 года.

В нынешнем сезоне Степаненко сыграл за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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