Капітан Шахтаря Степаненко може теж переїхати до Туреччини

Тарас Степаненко на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лідер донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зацікавив один із турецьких клубів. Він може стати третім гравцем "гірників", які у січні 2025 року переїдуть до цієї країни.

Про інтерес турецького клубу до Степаненка повідомив журналіст Салім Манав.

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Багаторічний капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко може виїхати з України. Капітаном "гірників" цікавиться амбітний турецький клуб, який готовий запит щодо гравця. Поєдинок 8 туру Ліги чемпіонів може стати для хавбека останнім у складі "гірників".

Тарас Степаненко в "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Який клуб цікавиться Степаненком

"Шахтар" найближчим часом може почати переговори з "Еюпспором". Переможець Першої ліги за підсумками минулого сезону посідає 4 місце в турнірній таблиці елітного дивізіону за підсумками 20 матчів. Головним тренером команди є Арда Туран, який відомий за виступами за мадридським "Атлетіко" та каталонською "Барселоною".

Фінансові деталі угоди поки невідомі, як і позиція "Шахтаря" щодо гравця. Тарас Степаненко є вихованцем запорізького футболу. Він виступає у складі "гірників" з 2010 року.

У нинішньому сезоні Степаненко зіграв за "Шахтар" 14 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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