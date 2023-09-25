Степаненко назвал главную проблему украинских футбольных судей

Тарас Степаненко перед матчем. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал ничью с "Рухом" (1:1) в чемпионате Украины. Полузащитник негативно оценил работу судейской бригады на этом поединке.

Степаненко считает низким уровень работы украинских арбитров, сообщает официальный сайт "горняков".

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В рамках очередного тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" не сумел обыграть "Рух". Поединок получился сложным для судейства и привел к удалению защитника "горняков" Ярослава Ракицкого. Капитан донецкой команды остался недоволен бригадой арбитров.

Арбитр Виталий Романов. Фото: УНИАН

Степаненко критикует судейство

Лидер "Шахтер" озвучил общее мнение футболистов и тренерского штаба команды. Оно заключается в том, что рефери неправильно оценил эпизод с удалением Ярослава Ракицкого. Ветеран "горняков" не заслужил красную карточку — именно так считают в команде.

"О судьях ничего не буду говорить, они сами свой "уровень" показывают. И не работают в Европе почти, это и есть их уровень. Развиваться нужно на всех уровнях, не только футболисты, но и судьи и тренеры", — заявил Тарас Степаненко.

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