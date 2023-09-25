Степаненко назвав головну проблему українських футбольних суддів

Тарас Степаненко перед матчем Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував нічию з "Рухом" (1:1) у чемпіонаті України. Півзахисник негативно оцінив роботу суддівської бригади на цьому поєдинку.

Степаненко вважає низьким рівень роботи українських арбітрів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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У рамках чергового туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" не зміг переграти "Рух". Поєдинок вийшов складним для суддівства та призвів до видалення захисника "гірників" Ярослава Ракицького. Капітан донецької команди залишився незадоволеним бригадою арбітрів.

Арбітр Віталій Романов. Фото: УНІАН

Степаненко критикує суддівство

Лідер "Шахтар" озвучив спільну думку футболістів та тренерського штабу команди. Воно полягає в тому, що рефері неправильно оцінив епізод із вилученням Ярослава Ракицького. Ветеран "гірників" не заслужив на червону картку — саме так вважають у команді.

"Про суддів нічого не говоритиму, вони самі свій "рівень" показують. І не працюють у Європі майже, це і є їхній рівень. Розвиватися треба на всіх рівнях, не лише футболісти, а й судді та тренери", — заявив Тарас Степаненко.

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