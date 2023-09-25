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Степаненко назвав головну проблему українських футбольних суддів

25 вересня 2023 15:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Степаненко назвав головну проблему українських футбольних суддів
Тарас Степаненко перед матчем Фото: instagram.com/tarasstepanenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував нічию з "Рухом" (1:1) у чемпіонаті України. Півзахисник негативно оцінив роботу суддівської бригади на цьому поєдинку.

Степаненко вважає низьким рівень роботи українських арбітрів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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У рамках чергового туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" не зміг переграти "Рух". Поєдинок вийшов складним для суддівства та призвів до видалення захисника "гірників" Ярослава Ракицького. Капітан донецької команди залишився незадоволеним бригадою арбітрів.

Віталій Романов
Арбітр Віталій Романов. Фото: УНІАН

Степаненко критикує суддівство

Лідер "Шахтар" озвучив спільну думку футболістів та тренерського штабу команди. Воно полягає в тому, що рефері неправильно оцінив епізод із вилученням Ярослава Ракицького. Ветеран "гірників" не заслужив на червону картку — саме так вважають у команді.

"Про суддів нічого не говоритиму, вони самі свій "рівень" показують. І не працюють у Європі майже, це і є їхній рівень. Розвиватися треба на всіх рівнях, не лише футболісти, а й судді та тренери", — заявив Тарас Степаненко. 

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