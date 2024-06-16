Тарас Степаненко назвал лучших футболистов на Евро-2024

Тарас Степаненко отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Опытный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко назвал самых сильных полузащитников, которые принимают участие в матчах Евро-2024. Сам ветеран сыграет уже на четвертом континентальном первенстве в своей карьере.

Степаненко ждет содержательный футбол от сборных Испании, Франции и Англии, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Сборная Украины продолжает подготовку к первому поединку на Евро-2024. Соперником команды Сергея Реброва станет Румыния. "Сине-желтые" не встретятся на групповой стадии с соперниками, которых Тарас Степаненко считает фаворитами турнира.

Тарас Степаненко в промо ролике сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Самые сильные полузащитники на Евро-2024

Украинский хавбек назвал лучших футболистов, которые действуют на позиции опорного полузащитника. Номером один в мире Степаненко считает игрока "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Помимо лидера "красной фурии", украинский футболист назвал Деклана Райса из сборной Англии и представителя национальной команды Австрии Конрада Лаймера. Также Тарас Степаненко выделил француза из "Реала" Орельена Чуамени, против которого он играл в составе "Шахтера".

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