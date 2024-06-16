Тарас Степаненко назвав найкращих футболістів на Євро-2024

Тарас Степаненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Досвідчений хавбек збірної України Тарас Степаненко назвав найсильніших півзахисників, які беруть участь у матчах Євро-2024. Сам ветеран зіграє вже на четвертій континентальній першості у своїй кар'єрі.

Степаненко чекає змістовний футбол від збірних Іспанії, Франції та Англії, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Збірна України продовжує підготовку до першого поєдинку на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва стане Румунія. "Синьо-жовті" не зустрінуться на груповій стадії із суперниками, яких Тарас Степаненко вважає фаворитами турніру.

Тарас Степаненко у промо ролику збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Найсильніші півзахисники на Євро-2024

Український хавбек назвав найкращих футболістів, які діють на позиції опорного півзахисника. Номером один у світі Степаненко вважає гравця "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

Окрім лідера "червоної фурії", український футболіст назвав Деклана Райса зі збірної Англії та представника національної команди Австрії Конрада Лаймера. Також Тарас Степаненко виділив француза з "Реалу" Орельєна Чуамені, проти якого він грав у складі "Шахтаря".

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