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Степаненко назвав найкращих футболістів на Євро-2024

16 червня 2024 17:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тарас Степаненко назвав найкращих футболістів на Євро-2024
Тарас Степаненко відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Досвідчений хавбек збірної України Тарас Степаненко назвав найсильніших півзахисників, які беруть участь у матчах Євро-2024. Сам ветеран зіграє вже на четвертій континентальній першості у своїй кар'єрі.

Степаненко чекає змістовний футбол від збірних Іспанії, Франції та Англії, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Тарас Степаненко
Тарас Степаненко у промо ролику збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Найсильніші півзахисники на Євро-2024

Український хавбек назвав найкращих футболістів, які діють на позиції опорного півзахисника. Номером один у світі Степаненко вважає гравця "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.

Окрім лідера "червоної фурії", український футболіст назвав Деклана Райса зі збірної Англії та представника національної команди Австрії Конрада Лаймера. Також Тарас Степаненко виділив француза з "Реалу" Орельєна Чуамені, проти якого він грав у складі "Шахтаря".

Нагадаємо, "Челсі" готує трансфер Мудрика — де гратиме українець.

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футбол
Тарас Степаненко
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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