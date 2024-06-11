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Степаненко назвал причину для беспокойства перед Евро-2024

11 июня 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тарас Степаненко рассказал, чего боялся перед Евро-2024
Тарас Степаненко в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поделился подробностями подготовки команды к чемпионату Европы по футболу. Ветеран "сине-желтых" напряженно работает на тренировках, чтобы выходить на поле в основном составе. 

Степаненко в интервью YouTube-каналу "Взбірна" рассказал о том, чего боялся перед сборами национальной команды. 

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Капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко долгие годы был основным полузащитником в сборной Украины. Однако в минувшем сезоне травмы выбили 34-летнего футболиста из строя. Его место в национальной команде занял молодой игрок "Динамо" Владимир Бражко. Оба хавбека поедут в составе "сине-желтых" на Евро-2024. 

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Чего боялся Степаненко 

Полузащитник "Шахтера" всерьез опасался того, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров мог не включить его в заявку команды на чемпионат Европы по футболу. 

Степаненко признал, что вторая половина минувшего сезона получилась для него непростой. Хавбек получил одну за другой две травмы, после которых долго восстанавливался. После возвращения на поле Степаненко играл реже, чем обычно. Это вызвало у него опасения по поводу перспектив поехать на Евро-2024. 

"Я понимал, что в заявке 26 футболистов и на каждой позиции сейчас по три или четыре игрока на позицию. Я счастлив, что в итоге оказался в заявке сборной Украины", — заверил футболист. 

В сезоне 2023/2024 Степаненко провел за "Шахтер" 31 поединок во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. 

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футбол
Тарас Степаненко
Сборная Украины по футболу
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спорт

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