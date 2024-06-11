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Степаненко назвав причину для хвилювання перед Євро-2024

11 червня 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тарас Степаненко розповів, чого боявся перед Євро-2024
Тарас Степаненко у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко поділився подробицями підготовки команди до чемпіонату Європи з футболу. Ветеран "синьо-жовтих" напружено працює на тренуваннях, щоб виходити на поле в основному складі.

Степаненко в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" розповів про те, чого боявся перед зборами національної команди.

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Капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко довгі роки був основним півзахисником у збірній України. Проте минулого сезону травми вибили 34-річного футболіста з ладу. Його місце у національній команді посів молодий гравець "Динамо" Володимир Бражко. Обидва хавбеки поїдуть у складі "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Тарас Степаненко
Тарас Степаненко у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Чого боявся Степаненко

Півзахисник "Шахтаря" всерйоз побоювався, що головний тренер збірної України Сергій Ребров міг не включити його в заявку команди на чемпіонат Європи з футболу.

Степаненко визнав, що друга половина минулого сезону вийшла для нього непростою. Хавбек отримав одну за одною дві травми, після яких довго відновлювався. Після повернення на поле Степаненко грав рідше, ніж зазвичай. Це викликало в нього побоювання щодо перспектив поїхати на Євро-2024.

"Я розумів, що у заявці 26 футболістів і на кожній позиції зараз по три чи чотири гравці на позицію. Я щасливий, що в результаті опинився у заявці збірної України", — запевнив футболіст.

У сезоні 2023/2024 Степаненко провів за "Шахтар" 31 поєдинок у всіх турнірах та зробив 1 результативну передачу.

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футбол
Тарас Степаненко
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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