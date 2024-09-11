Степаненко раскритиковал судейство в матче сборных Чехии и Украины

Тарас Степаненко во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко недоволен действиями судейской бригады в матче Лиги Наций против Чехии (2:3). Футболист не согласен с назначением пенальти в ворота Анатолия Трубина.

Степаненко назвал причины поражения сборной Украины, сообщает "Трибуна".

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Тарас Степаненко провел 59-й матч в составе национальной команды. Он принял участие в десятом турнире в сине-желтой футболке. Однако достижение опытного игрока было омрачено поражением его команды.

Георгий Судаков и Лукаш Черв. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Ветеран "Шахтера" признал, что поражение от Албании (1:2) в прошлом туре негативно повлияло на психологическое состояние команды. Украинцы пытались играть просто, создавать моменты у чужих ворот, но теряли концентрацию и пропускали голы после стандартных положений.

Степаненко раскритиковал судейство

Сборная Украины пропустила один из голов с пенальти, который был назначен за игру Матвиенко рукой во вратарской Трубина. Степаненко уверен, что повод для наказания "сине-желтых" был формальным, рефери мог не назначать тот "одиннадцатиметровый".

"Это не пенальти. Такой момент: мяч летит, там борьба, мяч попадает в плечо, может, где-то в предплечье немного. Он не повлиял ни на атаку чехов в том эпизоде", — заявил Степаненко.

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