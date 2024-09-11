Степаненко розкритикував суддівство у матчі збірних Чехії та України

Тарас Степаненко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко незадоволений діями суддівської бригади у матчі Ліги Націй проти Чехії (2:3). Футболіст не згоден із призначенням пенальті у ворота Анатолія Трубіна.

Степаненко назвав причини поразки збірної України, повідомляє "Трибуна".

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Тарас Степаненко провів 59-й матч у складі національної команди. Він взяв участь у десятому турнірі у синьо-жовтій футболці. Проте досягнення досвідченого гравця було затьмарено поразкою його команди.

Георгій Судаков та Лукаш Черв. Фото: instagram.com/ceskarepre/

Ветеран "Шахтаря" визнав, що поразка від Албанії (1:2) у минулому турі негативно вплинула на психологічний стан команди. Українці намагалися грати просто, створювати моменти біля чужих воріт, але втрачали концентрацію та пропускали голи після стандартних положень.

Степаненко розкритикував суддівство

Збірна України пропустила один із голів із пенальті, який був призначений за гру Матвієнко рукою у воротарській Трубіна. Степаненко впевнений, що привід для покарання "синьо-жовтих" був формальним, рефері міг не призначати "одинадцятиметровий".

"Це не пенальті. Такий момент: м'яч летить, там боротьба, м'яч влучає в плече, може десь у передпліччя трохи. Він не вплинув ні на атаку чехів у тому епізоді", — заявив Степаненко.

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