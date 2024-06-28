Степаненко назвал главное разочарование сборной Украины на Евро-2024

Тарас Степаненко в сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выступление "сине-желтых" на Евро-2024. Опытный футболист подтвердил, что для него это был последний турнир в национальной команде.

Степаненко рассказал, с каким чувством покидает сборную Украины, в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

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Тарасу Степаненко исполнится 35 лет в августе 2024 года. Евро-2024 стал для него последним крупным турниром в составе сборной Украины. Опытный футболист признался, что хотел иначе попрощаться с национальной командой, но вместо этого подвел ее в важном матче.

Тарас Степаненко борется за мяч с Кевином Де Брюйне. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Степаненко сказал о сборной Украины

Украинский футболист пропустил часть прошлого сезона из-за травм. Он успел восстановиться к чемпионату Европы по футболу и вышел в основном составе "сине-желтых" на первый матч группового этапа против Румынии. Сборная Украины проиграла со счетом 0:3, а сам Степаненко признал, что провел один из худших поединков в своей карьере.

Полузащитник "сине-желтых" считает, что команда Сергея Реброва не должна была расслабляться в матче с Румынией. Сборная Украины получила хороший урок, но вместе с тем Степаненко признал, что уже устал от таких уроков за свою длинную карьеру. Ветеран уходит из национальной команды и не сомневается, что новое талантливое поколение футболистов поможет сборной Украины выступать более успешно.

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