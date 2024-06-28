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Степаненко объяснил, что больше всего его расстроило на Евро-2024

28 июня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Степаненко назвал главное разочарование сборной Украины на Евро-2024
Тарас Степаненко в сборной Украины на Евро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выступление "сине-желтых" на Евро-2024. Опытный футболист подтвердил, что для него это был последний турнир в национальной команде. 

Степаненко рассказал, с каким чувством покидает сборную Украины, в интервью YouTube-каналу "Взбірна". 

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Тарасу Степаненко исполнится 35 лет в августе 2024 года. Евро-2024 стал для него последним крупным турниром в составе сборной Украины. Опытный футболист признался, что хотел иначе попрощаться с национальной командой, но вместо этого подвел ее в важном матче. 

Тарас Степаненко и Кевин Де Брюйне
Тарас Степаненко борется за мяч с Кевином Де Брюйне. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Что Степаненко сказал о сборной Украины 

Украинский футболист пропустил часть прошлого сезона из-за травм. Он успел восстановиться к чемпионату Европы по футболу и вышел в основном составе "сине-желтых" на первый матч группового этапа против Румынии. Сборная Украины проиграла со счетом 0:3, а сам Степаненко признал, что провел один из худших поединков в своей карьере. 

Полузащитник "сине-желтых" считает, что команда Сергея Реброва не должна была расслабляться в матче с Румынией. Сборная Украины получила хороший урок, но вместе с тем Степаненко признал, что уже устал от таких уроков за свою длинную карьеру. Ветеран уходит из национальной команды и не сомневается, что новое талантливое поколение футболистов поможет сборной Украины выступать более успешно. 

Напомним, на Судакова претендует клуб, который может выкупить его контракт у "Шахтера". 

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У Реброва был конфликт с одним из лидеров сборной Украины — о ком речь. 

Трое лидеров сборной Украины попали в десятку худших футболистов Евро-2024. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Тарас Степаненко

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