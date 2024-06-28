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Степаненко пояснив, що найбільше його засмутило на Євро-2024

28 червня 2024 12:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Степаненко назвав головне розчарування збірної України на Євро-2024
Тарас Степаненко у збірній України на Євро-2024. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко прокоментував виступ "синьо-жовтих" на Євро-2024. Досвідчений футболіст підтвердив, що для нього це був останній турнір у національній команді.

Степаненко розповів, з яким почуттям залишає збірну України, в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Тарасу Степаненку виповниться 35 років у серпні 2024 року. Євро-2024 став для нього останнім великим турніром у складі збірної України. Досвідчений футболіст зізнався, що хотів інакше попрощатися з національною командою, та натомість підвів її у важливому матчі.

Тарас Степаненко та Кевін Де Брюйне
Тарас Степаненко бореться за м'яч із Кевіном Де Брюйне. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що Степаненко сказав про збірну України

Український футболіст пропустив частину минулого сезону через травми. Він встиг відновитися до чемпіонату Європи з футболу та вийшов в основному складі "синьо-жовтих" на перший матч групового етапу проти Румунії. Збірна України програла з рахунком 0:3, а сам Степаненко визнав, що провів один із найгірших поєдинків у своїй кар'єрі.

Півзахисник "синьо-жовтих" вважає, що команда Сергія Реброва не мала розслаблятися в матчі з Румунією. Збірна України здобула корисний урок, але водночас Степаненко визнав, що вже втомився від таких уроків за свою довгу кар'єру. Ветеран залишає національну команду і не сумнівається, що нове талановите покоління футболістів допоможе збірній України виступати успішніше.

Нагадаємо, на Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря". 

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Троє лідерів збірної України потрапили в десятку найгірших футболістів Євро-2024. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Тарас Степаненко

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