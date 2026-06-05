Степаненко оценил наследие Реброва в сборной Украины

Андреа Мальдера с Андреем Ярмоленко. Фото: УНИАН

Возвращение Андреа Мальдеры в сборную Украины преобразило команду и дало первый позитивный результат. "Сине-желтые" обыграли Польшу и готовятся к матчу против Дании в хорошем настроении. Поединок состоится уже в ближайшее воскресенье.

Тарас Степаненко объяснил, как новому тренеру удалось дебютировать с победы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

Ассистент главного тренера сборной Украины подтвердил, что в команде действительно прекрасная атмосфера. Андреа Мальдера вернул несколько игроков, которые давно не были в лагере "сине-желтых". Они, а также дебютанты и другие футболисты, стараются изо всех сил, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества тренеру и закрепиться в команде.

Андреа Мальдера с болельщиками. Фото: УНИАН

Тарас Степаненко рассказал, что Андреа Мальдера лично руководит тренировкой и подготовкой к матчам сборной Украины. Итальянец оказался требовательным м амбициозным тренером, который знает, чего хочет добиться. Степаненко считает, что важно сохранить этот позитивный импульс.

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Также ассистент наставника "сине-желтых" вспомнил о временах работы с национальной командой ее предыдущего тренера. Степаненко признал, что несколько лет смотрел матчи "сине-желтых" только по телевизору и расстраивался из-за результатов, как и остальные болельщики.

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"Но когда Ребров только пришел, то тоже был результат. Он хороший тренер. У него были важные периоды, однако такое может случиться с каждым", — предупредил Степаненко.

Напомним, Новини.LIVE писали, когда пройдет следующий матч сборной Украины и как его можно посмотреть.

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