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Головна Спорт Степаненко розкрив, як Мальдера поводиться у збірній України

Степаненко розкрив, як Мальдера поводиться у збірній України

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 21:29
Степаненко оцінив спадщину Реброва у збірній України
Андреа Мальдера з Андрієм Ярмоленком. Фото: УНІАН

Повернення Андреа Мальдери до збірної України змінило команду і дало перший позитивний результат. "Синьо-жовті" обіграли Польщу і готуються до матчу проти Данії в гарному настрої. Поєдинок відбудеться вже найближчої неділі.

Тарас Степаненко пояснив, як новому тренеру вдалося дебютувати з перемоги, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Асистент головного тренера збірної України підтвердив, що в команді справді прекрасна атмосфера. Андреа Мальдера повернув декілька гравців, які давно не були в таборі "синьо-жовтих". Вони, а також дебютанти та інші футболісти, намагаються з усіх сил, щоб продемонструвати свої найкращі якості тренеру та закріпитися в команді.

Андреа Мальдера
Андреа Мальдера з уболівальниками. Фото: УНІАН

Тарас Степаненко розповів, що Андреа Мальдера особисто керує тренуванням та підготовкою до матчів збірної України. Італієць виявився вимогливим і амбітним тренером, який знає, чого хоче досягти. Степаненко вважає, що важливо зберегти цей позитивний імпульс.

Що Степаненко сказав про Реброва

Також асистент наставника "синьо-жовтих" згадав про часи роботи з національною командою її попереднього тренера. Степаненко визнав, що кілька років дивився матчі "синьо-жовтих" тільки по телевізору і засмучувався через результати, як і решта вболівальників.

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"Але коли Ребров тільки прийшов, то теж був результат. Він хороший тренер. У нього були важливі періоди, проте таке може трапитися з кожним", — попередив Степаненко.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, коли пройде наступний матч збірної України та як його можна подивитися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що відомий український коментатор опинився в реанімації після нещасного випадку на риболовлі.

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Збірна України з футболу Тарас Степаненко Андреа Малдера
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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