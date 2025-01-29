Тарас Степаненко покидает Шахтер после 15 лет в клубе и переходит в Эюпспор

Тарас Степаненко. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" 29 января сыграет финальный матч Лиги чемпионов этого сезона против "Боруссии" Дортмунд. Эта игра станет последней в составе клуба для Тараса Степаненко.

Легендарный опорный полузащитник 30 января сменит команду. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, Степаненко проведет свой последний матч в составе "горняков" после 15 лет в клубе.

Сразу после игры Степаненко отправится в Турцию, где пройдет медобследование и подпишет контракт с "Эюпспором".

Ожидается, что 35-летний Степаненко подпишет контракт на полтора года.

Степаненко перешел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металлурга". За почти 15 лет в клубе он сыграл 438 матчей, где забил 29 голов и сделал 25 ассистов.

Отметим, что Степаненко является последним игроком "Шахтера" из нынешнего состава, который играл на "Донбасс Арене".

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