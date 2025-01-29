Тарас Степаненко залишає Шахтар після 15 років у клубі та переходить в Еюпспор

Тарас Степаненко. Фото: "Шахтер"

Донецький "Шахтар" 29 січня зіграє фінальний матч Ліги чемпіонів цього сезону проти "Боруссії" Дортмунд. Ця гра стане останньою у складі клубу для Тараса Степаненко.

Легендарний опорний півзахисник 30 січня змінить команду. Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Тарас Степаненко. Фото: "Шахтер"

Степаненко йде з "Шахтаря"

За інформацією джерела, Степаненко проведе свій останній матч у складі "гірників" після 15 років у клубі.

Відразу після гри Степаненко вирушить до Туреччини, де пройде медобстеження та підпише контракт з "Еюпспором".

Очікується, що 35-річний Степаненко підпише контракт на півтора роки.

Степаненко перейшов у "Шахтар" у 2010 році з запорізького "Металурга". За майже 15 років у клубі він зіграв 438 матчів, де забив 29 голів та зробив 25 асистів.

Зазначимо, що Степаненко є останнім гравцем "Шахтаря" з нинішнього складу, який грав на "Донбас Арені".

Нагадаємо, футболіст, який витісняв Шапаренка зі старту київського "Динамо", перейшов до конкурента киян.

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