Степанов и Крупский попали в состав Украины U-21 на матче отбора Евро-2027

Степанов и Крупский попали в состав Украины U-21 на матче отбора Евро-2027

Дата публикации 17 марта 2026 11:25
Украинский форвард Артем Степанов. Фото: Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса определился с составом команды на ближайшие матчи отбора к чемпионату Европы-2027. В заявку национальной команды вошли 24 футболиста. Среди вызванных игроков значительную часть составляют легионеры.

В списке также есть несколько новичков, впервые получивших приглашение в команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В числе дебютантов оказались защитник "Кривбасса" Владимир Виливальд, полузащитник "Динамо" Богдан Редушко и Богдан Будко, представляющий нидерландский АЗ. Всего в составе насчитывается 11 игроков, выступающих за зарубежные клубы. Тренерский штаб рассчитывает на этот состав в предстоящих матчах квалификации. 

Сборная Украины U-21
Заявка сборной Украины. Фото: скриншот УАФ

Важные матчи для сборной Украины 

Важно отметить и возвращение в составе национальной команды форварда "Байера" Артема Степанова. После перехода на правах аренды в нидерландский "Утрехт" молодой футболист почувствовал уверенность в собственных силах, забил уже 2 гола и сделал одну результативную передачу. 

Следующие игры сборная Украины проведет в конце марта. 27 числа команда сыграет против Литвы в словацком Кошице, а 31 марта встретится с Венгрией в Будапеште. После четырех туров украинская команда занимает третье место в группе, набрав четыре очка, и продолжает борьбу за выход в финальную часть турнира.

Максим Степанов спорт футбол Унаи Мельгоса Сборная Украины U-21 Илья Крупский
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
