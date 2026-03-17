Степанов потрапив до складу України U-21 на матчі відбору Євро-2027

Український форвард Артем Степанов. Фото: Getty Images

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився зі складом команди на найближчі матчі відбору до чемпіонату Європи-2027. До заявки національної команди увійшли 24 футболісти. Серед викликаних гравців значну частину складають легіонери.

У списку також є кілька новачків, які вперше отримали запрошення в команду, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Реклама

Читайте також:

Серед дебютантів опинилися захисник "Кривбасу" Володимир Вілівальд, півзахисник "Динамо" Богдан Редушко та Богдан Будко, який представляє нідерландський АЗ. Загалом у складі налічується 11 гравців, які виступають за закордонні клуби. Тренерський штаб розраховує на цей склад у майбутніх матчах кваліфікації.

Реклама

Заявка збірної України. Фото: скриншот УАФ

Важливі матчі для збірної України

Важливо відзначити і повернення у складі національної команди форварда "Баєра" Артема Степанова. Після переходу на правах оренди в нідерландський "Утрехт" молодий футболіст відчув упевненість у власних силах, забив уже 2 голи та зробив одну результативну передачу.

Наступні ігри збірна України проведе наприкінці березня. 27 числа команда зіграє проти Литви у словацькому Кошице, а 31 березня зустрінеться з Угорщиною в Будапешті. Після чотирьох турів українська команда посідає третє місце в групі, набравши чотири очки, і продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини турніру.

Реклама

Нагадаємо, у Росії прокоментували шанси Ріко Верховена на перемогу в бою проти Олександра Усика в Єгипті.

А капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав клуб, у якому може опинитися після відходу з мадридського "Реала".

Реклама

Ваша пробна версія Premium закінчилася