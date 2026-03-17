Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Спорт Степанов потрапив до складу України U-21 на матчі відбору Євро-2027

Степанов потрапив до складу України U-21 на матчі відбору Євро-2027

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 11:25
Український форвард Артем Степанов. Фото: Getty Images

Головний тренер молодіжної збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився зі складом команди на найближчі матчі відбору до чемпіонату Європи-2027. До заявки національної команди увійшли 24 футболісти. Серед викликаних гравців значну частину складають легіонери.

У списку також є кілька новачків, які вперше отримали запрошення в команду, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Серед дебютантів опинилися захисник "Кривбасу" Володимир Вілівальд, півзахисник "Динамо" Богдан Редушко та Богдан Будко, який представляє нідерландський АЗ. Загалом у складі налічується 11 гравців, які виступають за закордонні клуби. Тренерський штаб розраховує на цей склад у майбутніх матчах кваліфікації.

Сборная Украины U-21
Заявка збірної України. Фото: скриншот УАФ

Важливі матчі для збірної України

Важливо відзначити і повернення у складі національної команди форварда "Баєра" Артема Степанова. Після переходу на правах оренди в нідерландський "Утрехт" молодий футболіст відчув упевненість у власних силах, забив уже 2 голи та зробив одну результативну передачу.

Наступні ігри збірна України проведе наприкінці березня. 27 числа команда зіграє проти Литви у словацькому Кошице, а 31 березня зустрінеться з Угорщиною в Будапешті. Після чотирьох турів українська команда посідає третє місце в групі, набравши чотири очки, і продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, у Росії прокоментували шанси Ріко Верховена на перемогу в бою проти Олександра Усика в Єгипті.

А капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе назвав клуб, у якому може опинитися після відходу з мадридського "Реала".

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації