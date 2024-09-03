Луис Суарес расплакался на своей прощальной пресс-концеренции

Луис Суарес объявляет об уходе из сборной Уругвая. Фото: Reuters/Mariana Greif

Известный форвард Луис Суарес принял решение завершить карьеру в сборной Уругвая. Он выступал за национальную команду с 2007 года.

Суарес собрал журналистов на пресс-конференцию, чтобы официально объявить о своем решении, сообщает портал Новини.LIVE.

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Суарес не собирается завершать карьеру

Уругвайский форвард признался в том, что у него больше нет сил выступать и на клубном, и на международном уровне. Суарес сосредоточится на матчах в составе "Интер Майами".

"Каждый вызов в сборную Уругвая я принимал с огромной благодарностью. С этой командой связано много ярких воспоминаний. Исполнилась моя детская мечта, это были замечательные годы. Но настало время двигаться дальше", — заявил Суарес, не скрывая своих слез.

Луис Суарес во время матча. Фото: Reuters/Mike Dinovo

Форвард сыграл за сборную Уругвая 142 поединка, забил 69 мячей. В 2011 году Суарес помог своей национальной команде победить на Кубке Америки.

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