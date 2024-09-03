Луїс Суарес розплакався на своїй прощальній прес-концеренції

Суарес плакав під час прощальної пресконференції — що сказав футболіст
Відомий форвард Луїс Суарес вирішив завершити кар'єру у збірній Уругваю. Він виступав за національну команду із 2007 року.
Суарес запросив журналістів на пресконференцію, щоб офіційно оголосити про своє рішення, повідомляє Новини.LIVE.
Луїс Суарес не виступатиме за збірну Уругваю після Кубка Америки, який відбувся влітку 2024 року. Досвідчений 37-річний футболіст заявив, що "настав час перевернути цю сторінку" у його кар'єрі.
Суарес не збирається завершувати кар'єру
Уругвайський форвард зізнався у тому, що він більше не має сил виступати й на клубному, і на міжнародному рівні. Суарес зосередиться на матчах у складі "Інтер Маямі".
"Кожен виклик до збірної Уругваю я приймав з величезною подякою. З цією командою пов'язано багато яскравих спогадів. Виповнилася моя дитяча мрія, це були чудові роки. Але настав час рухатися далі", — заявив Суарес, не приховуючи своїх сліз.
Форвард зіграв за збірну Уругваю 142 поєдинки, забив 69 м'ячів. 2011 року Суарес допоміг своїй національній команді перемогти на Кубку Америки.
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