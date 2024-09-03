Луїс Суарес розплакався на своїй прощальній прес-концеренції

Луїс Суарес оголошує про звільнення зі збірної Уругваю. Фото: Reuters/Mariana Greif

Відомий форвард Луїс Суарес вирішив завершити кар'єру у збірній Уругваю. Він виступав за національну команду із 2007 року.

Суарес запросив журналістів на пресконференцію, щоб офіційно оголосити про своє рішення, повідомляє Новини.LIVE.

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Луїс Суарес не виступатиме за збірну Уругваю після Кубка Америки, який відбувся влітку 2024 року. Досвідчений 37-річний футболіст заявив, що "настав час перевернути цю сторінку" у його кар'єрі.

Суарес не збирається завершувати кар'єру

Уругвайський форвард зізнався у тому, що він більше не має сил виступати й на клубному, і на міжнародному рівні. Суарес зосередиться на матчах у складі "Інтер Маямі".

"Кожен виклик до збірної Уругваю я приймав з величезною подякою. З цією командою пов'язано багато яскравих спогадів. Виповнилася моя дитяча мрія, це були чудові роки. Але настав час рухатися далі", — заявив Суарес, не приховуючи своїх сліз.

Луїс Суарес під час матчу. Фото: Reuters/Mike Dinovo

Форвард зіграв за збірну Уругваю 142 поєдинки, забив 69 м'ячів. 2011 року Суарес допоміг своїй національній команді перемогти на Кубку Америки.

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