Суд признал Блаттера и Платини невиновными по делу ФИФА и УЕФА

Зепп Блаттер. Фото: Reuters

Швейцарский уголовный суд 25 марта принял решение по делу экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Обоих прокуратура обвиняла в мошенничестве.

Об этом сообщил портал Sky Sports со ссылкой на решение суда.

Читайте также:

Мишель Платини. Фото: Reuters

Какое решение приняли в отношении Блаттера и Платини

В 2011 году Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве, подделке документов и присвоении более 2 миллионов долларов.

Расследования в отношении должностных лиц стартовали в сентябре 2015-го года, когда Платини считался главным претендентом на кресло президента ФИФА. В декабре того года комитет по этике ФИФА отстранил француза от футбола на восемь лет.

В 2022-м суд низшей инстанции снял с Блаттера и Платини обвинения после семи лет следствия. Прокуратура обжаловала это, требуя 20 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.

Однако, апелляционная палата окончательно признала Блаттера и Платини невиновными. При этом, прокуратура еще имеет право подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, а легендарный футболист Платини возглавлял УЕФА с 2007-го.

Напомним, нападающий "Ромы" Артем Довбик может вернуться в чемпионат Испании.

В УПЛ произошла замена главного тренера на легенду "Шахтера".

В мадридском "Реале" знают, кто заменит Карло Анчелотти на посту главного тренера.

Искусственный интеллект показал, какой была карьера 40-летнего португальца Криштиану Роналду.