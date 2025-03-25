Суд признал Блаттера и Платини невиновными по делу ФИФА и УЕФА

Суд принял неожиданное решение о мошенничестве Блаттера и Платини
Швейцарский уголовный суд 25 марта принял решение по делу экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Обоих прокуратура обвиняла в мошенничестве.
Об этом сообщил портал Sky Sports со ссылкой на решение суда.
Какое решение приняли в отношении Блаттера и Платини
В 2011 году Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве, подделке документов и присвоении более 2 миллионов долларов.
Расследования в отношении должностных лиц стартовали в сентябре 2015-го года, когда Платини считался главным претендентом на кресло президента ФИФА. В декабре того года комитет по этике ФИФА отстранил француза от футбола на восемь лет.
В 2022-м суд низшей инстанции снял с Блаттера и Платини обвинения после семи лет следствия. Прокуратура обжаловала это, требуя 20 месяцев условно с двухлетним испытательным сроком.
Однако, апелляционная палата окончательно признала Блаттера и Платини невиновными. При этом, прокуратура еще имеет право подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии.
Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, а легендарный футболист Платини возглавлял УЕФА с 2007-го.
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