Суд визнав Блаттера і Платіні невинними у справі ФІФА та УЄФА

Зепп Блаттер. Фото: Reuters

Швейцарський кримінальний суд 25 березня прийняло рішення у справі експрезидента ФІФА Зеппа Блаттера та ексочільника УЄФА Мішеля Платіні. Обох прокуратура звинувачувала в шахрайстві.

Про це повідомив портал Sky Sports з посиланням на рішення суду.

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Мішель Платіні. Фото: Reuters

Яке рішення прийняли щодо Блаттера та Платіні

В 2011 році Блаттера та Платіні звинуватили в шахрайстві, підробці документів і привласненні понад 2 мільйонів доларів.

Розслідування щодо посадових осіб стартували у вересні 2015-го року, коли Платіні вважався головним претендентом на крісло президента ФІФА.В грудні того року комітет з етики ФІФА відсторонив француза від футболу на вісім років.

У 2022-му суд нижчої інстанції зняв із Блаттера та Платіні обвинувачення після семи років слідства. Прокуратура оскаржила це, вимагаючи 20 місяців умовно з дворічним випробувальним терміном.

Однак, апеляційна палата остаточно визнала Блаттера й Платіні невинними. При цьому, прокуратура ще має право подати апеляцію до Верховного суду Швейцарії.

Блаттер керував ФІФА з 1998 по 2015 рік, а легендарний футболіст Платіні очолював УЄФА з 2007-го.

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