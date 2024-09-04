Судаков назвал соперников, с которыми хочет встретиться в еврокубках

Георгий Судаков (справа) перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгий Судаков с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов. "Горняки" выступят в основном этапе этого турнира.

Судаков назвал команды, против которых мечтает сыграть, сообщает официальный сайт УАФ.

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Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков признался, что матчи в Лиге чемпионов имеют для него особое значение. Он буквально замирает, когда слышит гимн этого турнира. Полузащитник считает такие поединки особенными и всегда выходит на поле в этих матчах с дополнительными силами.

Георгий Судаков во время атаки. Фото: instagram.com/sudakov_11/

С кем мечтает сыграть Судаков

Футболисты "Шахтера" понимает, что в Лиге чемпионов не существует слабых соперников. На встречу с каждой командой необходимо настраиваться особым образом. Однако есть команды, которым Судаков уже давно мечтает противостоять.

"Я хотел сыграть с "Боруссией" именно на выезде, потому что там атмосфера невероятная. Хотел играть с "Арсеналом", с "Ливерпулем", "ПСЖ" — может, как-то в следующем году выйдет, может, в плей-офф. Это те команды, с которыми я никогда не играл и хотел бы встретиться", — объяснил Судаков.

Свой первый матч в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025 "Шахтер" проведет в среду, 18 сентября. Соперником украинской команды станет итальянская "Болонья".

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