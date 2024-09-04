Судаков назвав суперників, з якими хоче зустрітись у єврокубках

Судаков назвав команди, з якими мріє зіграти у Лізі чемпіонів
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков з нетерпінням чекає на матчі Ліги чемпіонів. "Гірники" виступлять в основному етапі цього турніру.
Судаков назвав команди, проти яких мріє зіграти, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що матчі у Лізі чемпіонів мають для нього особливе значення. Він буквально завмирає коли чує гімн цього турніру. Півзахисник вважає такі поєдинки особливими й завжди виходить на поле у цих матчах із додатковими силами.
З ким мріє зіграти Судаков
Футболісти "Шахтаря" розуміють, що в Лізі чемпіонів не існує слабких суперників. На зустріч із кожною командою необхідно налаштовуватися особливим чином. Проте є команди, яким Судаков давно мріє протистояти.
"Я хотів зіграти з "Боруссією" саме на виїзді, бо там атмосфера неймовірна. Хотів грати з "Арсеналом", з "Ліверпулем", "ПСЖ" — може, якось наступного року вийде, може, у плей-офф. Це ті команди, з якими я ніколи не грав і хотів би зустрітися", — пояснив Судаков.
Свій перший матч у Лізі чемпіонів у сезоні 2024/2025 "Шахтар" проведе у середу, 18 вересня. Суперником української команди стане італійська "Болонья".
Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.
Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.
Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.
Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки.
Маркевич назвав найкращого футболіста України на початку сезону.
Читайте Новини.LIVE!