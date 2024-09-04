Судаков назвав суперників, з якими хоче зустрітись у єврокубках

Георгій Судаков (праворуч) перед матчем. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Георгій Судаков з нетерпінням чекає на матчі Ліги чемпіонів. "Гірники" виступлять в основному етапі цього турніру.

Судаков назвав команди, проти яких мріє зіграти, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков зізнався, що матчі у Лізі чемпіонів мають для нього особливе значення. Він буквально завмирає коли чує гімн цього турніру. Півзахисник вважає такі поєдинки особливими й завжди виходить на поле у цих матчах із додатковими силами.

Георгій Судаков під час атаки. Фото: instagram.com/sudakov_11/

З ким мріє зіграти Судаков

Футболісти "Шахтаря" розуміють, що в Лізі чемпіонів не існує слабких суперників. На зустріч із кожною командою необхідно налаштовуватися особливим чином. Проте є команди, яким Судаков давно мріє протистояти.

"Я хотів зіграти з "Боруссією" саме на виїзді, бо там атмосфера неймовірна. Хотів грати з "Арсеналом", з "Ліверпулем", "ПСЖ" — може, якось наступного року вийде, може, у плей-офф. Це ті команди, з якими я ніколи не грав і хотів би зустрітися", — пояснив Судаков.

Свій перший матч у Лізі чемпіонів у сезоні 2024/2025 "Шахтар" проведе у середу, 18 вересня. Суперником української команди стане італійська "Болонья".

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

Зінченко в останній момент залишився в "Арсеналі" — відома причина.

Забарний обрав клуб, до якого піде з "Борнмута" — коли відбудеться трансфер.

Харлан святкує своє 34-річчя — яким був шлях найкращої української спортсменки.

Маркевич назвав найкращого футболіста України на початку сезону.