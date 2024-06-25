Судаков назвал план сборной Украины на игру с Бельгией

Георгий Судаков на тренировке в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков оценил готовность национальной команды к матчу чемпионата Европы против Бельгии. Футболист сравнил соперника с одним из известных топ-клубов.

Судаков рассказал, что поможет сборной Украины обыграть Бельгию, сообщает YouTube-канал "Взбірна".

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Украинский полузащитник Георгий Судаков уверен, что поединок против сборной Бельгии на Евро-2024 будет сложным. "Сине-желтым" нужна победа, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф турнира. Судаков сравнил бельгийцев с мадридским "Атлетико", который надежно действует в обороне и умеет стремительно атаковать.

Как Украина сыграет с Бельгией

Судаков подтвердил, что после поражения от Румынии тренерский штаб сборной Украины полностью перестроил игру команды. Теперь хавбек "Шахтера" вместе с Ярмоленко и Зинченко регулярно "опускаются" к обороне, чтобы получать там мяч и начинать атаки своей команды. Это помогает справляться с сильным прессингом соперника.

Георгий Судаков отвечает на вопросы о сборной Украины. Фото: скриншот Взбірна

Также Судаков рассказал, что в матче со Словакией многие украинские игроки сознательно вбегали в чужую штрафную. Георгий заявил, что большее количество футболистов перед чужими воротами повышает вероятность забитого гола. Украинцы планируют сыграть так и против Бельгии.

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