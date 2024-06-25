Судаков назвав план збірної України на гру із Бельгією

Георгій Судаков на тренуванні у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков оцінив готовність національної команди до матчу чемпіонату Європи проти Бельгії. Футболіст порівняв суперника з одним із відомих топклубів.

Судаков розповів, що допоможе збірній України обіграти Бельгію, повідомляє YouTube-канал "Взбірна".

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Український півзахисник Георгій Судаков упевнений, що поєдинок проти збірної Бельгії на Євро-2024 буде складним. "Синьо-жовтим" потрібна перемога, щоб гарантувати собі вихід у плей-офф турніру. Судаков порівняв бельгійців із мадридським "Атлетіко", який надійно діє в обороні та вміє стрімко атакувати.

Як Україна зіграє з Бельгією

Судаков підтвердив, що після поразки Румунії тренерський штаб збірної України повністю перебудував гру команди. Тепер хавбек "Шахтаря" разом із Ярмоленком та Зінченком регулярно "опускаються" до оборони, щоб отримувати там м'яч і починати атаки своєї команди. Це допомагає справлятися із сильним пресингом суперника.

Георгій Судаков відповідає на запитання щодо збірної України. Фото: скриншот Взбірна

Також Судаков розповів, що у матчі зі Словаччиною багато українських гравців свідомо вбігали в чужий штрафний. Георгій заявив, що більша кількість футболістів перед чужими воротами підвищує ймовірність забитого голу. Українці планують зіграти й проти Бельгії.

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