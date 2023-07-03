Судаков не будет останавливаться на Франции: "Мы способны на гораздо большее, чем полуфинал"

Судаков принимает поздравления после забитого мяча. Фото: twitter.com

В четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины обыграла команду Франции со счетом 3:1. При этом лучшим игроком был признан автор дубля Георгий Судаков.

После матча Георгий рассказал в эфире "Суспільного" о своем втором голе, забитом с невероятной передачи Михаила Мудрика.

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Отметим, что победа над командой Франции позволила украинцам не только выйти в полуфинал, в котором мы играли лишь в 2006 году, но и впервые в истории наша команда стала участником Олимпийских игр.

OIIII MUDRYK IS CRACKEDDD



WHAT A FLIPPING BALLLLLL… OMG pic.twitter.com/tRitxenmmk — Ali #SurvivedMount (@CFC_Ali10) July 2, 2023

Судаков в полуфинале ждет другую Испанию

Не мог Георгий обойти свою слаженность на поле с вингером Михаилом Мудриком, заработавшим пенальти, с которого Судаков забил, а затем тот на 44-й минуте отдал на атакующего полузащитника прекрасную голевую передачу.

"Михаил правильно сказал, потому что раньше я отдавал ему такие передачи. У нас была связка такая. Теперь он отдал.

Я знал, что он отдал похожую передачу Цыганкову в матче с Северной Македонией, знал, что он может отдать такую передачу. Поэтому мне нужно было просто в ту зону побежать, а там уже укротить мяч и забить", — сказал Судаков.

По словам Георгия, матч складывался очень тяжело до того момента, пока Владимир Бражко не опустился в центр обороны и команда не перешла на пять защитников.

"Трудно против Франции играть, защищаться тем более. Были проблемы между линиями, потом мы перестроились на 5 защитников, Бражко сел в центр пятым и стало немного легче", — отметил Георгий.

Также Судаков высказался о полуфинале с Испанией. Команды сыграли друг против друга в группе со счетом 2:2. В том матче обе сборные уже обеспечили себе выход из группы и потому выставили полурезервные составы.

"С завтрашнего дня начинаем думать об Испании. Тогда против нас играл другой состав, теперь тоже будет другой состав. Поэтому в первую очередь нужно разобрать их игры со Швейцарией и Хорватией, и уже от этого отталкиваться. Я уверен, мы способны на гораздо больше, чем полуфинал", — добавил Судаков.

Напомним, форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн передумал переходить в "Баварию" и выбрал другой клуб.

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