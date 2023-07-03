Судаков не зупинятиметься на Франції: "Ми здатні на набагато більше, ніж півфінал"

Судаков принимает поздравления после забитого м'яча. Фото: twitter.com

У чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України обіграла команду Франції з рахунком 3:1. При цьому найкращим гравцем було визнано автора дубля Георгія Судакова.

Після матчу Георгій розповів в ефірі "Суспільного" про свій другий гол, забитий з неймовірної передачі Михайла Мудрика.

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Зазначимо, що перемога над командою Франції дозволила українцям не тільки вийти до півфіналу, в якому ми грали у 2006 році, але й вперше в історії наша команда стала учасником Олімпійських ігор.

OIIII MUDRYK IS CRACKEDDD



WHAT A FLIPPING BALLLLLL… OMG pic.twitter.com/tRitxenmmk — Ali #SurvivedMount (@CFC_Ali10) July 2, 2023

Судаков у півфіналі чекає іншу Іспанію

Не міг Георгій оминути свою злагодженість на полі з вінгером Михайлом Мудриком, який заробив пенальті, з якого Судаков забив, а потім той на 44-й хвилині віддав на атакувального півзахисника прекрасну гольову передачу.

"Михайло правильно сказав, бо раніше я віддавав йому такі передачі. У нас була зв'язка така. Тепер він віддав.

Я знав, що він віддав схожу передачу на Циганкова в матчі з Північною Македонією, знав, що він може віддати таку передачу. Тому мені треба було просто в ту зону побігти, а там вже приборкати м'яч та забити", — сказав Судаков.

За словами Георгія, матч складався дуже важко до того моменту, поки Володимир Бражко не опустився у центр захисту та команда не перейшла на п’ять оборонців.

"Важко проти Франції грати, захищатися тим паче. Були проблеми між лініями, потім ми перебудувалися на 5 захисників, Бражко сів в центр п'ятим і стало трохи легше", — зазначив Георгій.

Також Судаков висловився про півфінал з Іспанією. Команди грали один проти одного в групі з рахунком 2:2. У тому матчі обидві збірні вже забезпечили собі вихід з групи й тому виставили напіврезервні склади.

"Із завтрашнього дня починаємо думати про Іспанію. Тоді проти нас грав інший склад, тепер теж буде інший склад. Тому в першу чергу треба розібрати їхні ігри зі Швейцарією та Хорватією, і вже від цього відштовхуватися. Я впевнений, ми здатні на набагато більше, ніж півфінал", — додав Судаков.

Нагадаємо, форвард "Тоттенгема" Харрі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.

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