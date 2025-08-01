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Главная Спорт Судаков объяснил, чего ждет от нового сезона с Шахтером

Судаков объяснил, чего ждет от нового сезона с Шахтером

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 11:03
Судаков сделал важное заявление о конкуренции в Шахтере
Георгий Судаков благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу своей команды над турецким "Бешикташем" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы.

Донецкий клуб выиграл 2:0 и уверенно прошел в следующий этап, где сыграет с "Панатинаикосом", сообщает "Трибуна".

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Георгий Судаков отметил, что "Шахтер" с первых минут не играл на удержание счета и был сосредоточен исключительно на победе. По его словам, вся неделя подготовки была подчинена только этой игре — команда выкладывалась на максимум, а тренерский штаб справился на все сто. 

Как Судаков оценил игру "Шахтера"

Он также подчеркнул, что атмосфера на стадионе в Кракове ощущалась как домашняя благодаря украинским болельщикам, пришедшим поддержать команду. Это добавило энергии и помогло удерживать высокий темп весь матч. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков перед игрой. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Журналист поинтересовался, почему Судаков не вышел в стартовом составе, и услышал, что конкуренция в команде большая, а выбор состава является зоной ответственности тренера. Главным остается общий результат, и он говорит сам за себя.

"Я уважаю любое решение тренера и стараюсь быть полезным команде. У нас отличная конкуренция, и это мотивирует. Сейчас думаем о ближайшем матче с "Эпицентром", а к "Панатинаикосу" будем готовиться позже. В УПЛ мы обязаны бороться за чемпионство, другого варианта у "Шахтера" нет", — объяснил Судаков. 

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спорт футбол ФК Шахтер Лига Европы Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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