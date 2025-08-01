Судаков зробив важливу заяву про конкуренцію в Шахтарі

Георгій Судаков дякує вболівальникам за підтримку. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над турецьким "Бешикташем" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Донецький клуб виграв 2:0 та впевнено пройшов до наступного етапу, де зіграє з "Панатінаїкосом", повідомляє "Трибуна".

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Георгій Судаков зазначив, що "Шахтар" із перших хвилин не грав на утримання рахунку та був зосереджений виключно на перемозі. За його словами, весь тиждень підготовки був підпорядкований тільки цій грі — команда викладалася на максимум, а тренерський штаб впорався на всі сто.

Як Судаков оцінив гру "Шахтаря"

Він також підкреслив, що атмосфера на стадіоні в Кракові відчувалася як домашня завдяки українським уболівальникам, які прийшли підтримати команду. Це додало енергії та допомогло утримувати високий темп весь матч.

Георгій Судаков перед грою. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Журналіст поцікавився, чому Судаков не вийшов у стартовому складі, і почув, що конкуренція в команді велика, а вибір складу є зоною відповідальності тренера. Головним залишається загальний результат, і він говорить сам за себе.

"Я поважаю будь-яке рішення тренера і намагаюся бути корисним команді. У нас чудова конкуренція, і це мотивує. Зараз думаємо про найближчий матч з "Епіцентром", а до "Панатінаїкоса" будемо готуватися пізніше. В УПЛ ми зобов'язані боротися за чемпіонство, іншого варіанту в "Шахтаря" немає", — пояснив Судаков.

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