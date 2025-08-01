Судаков зробив важливу заяву про конкуренцію в Шахтарі

Судаков пояснив, чого чекає від нового сезону з Шахтарем
Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди над турецьким "Бешикташем" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи.
Донецький клуб виграв 2:0 та впевнено пройшов до наступного етапу, де зіграє з "Панатінаїкосом", повідомляє "Трибуна".
Георгій Судаков зазначив, що "Шахтар" із перших хвилин не грав на утримання рахунку та був зосереджений виключно на перемозі. За його словами, весь тиждень підготовки був підпорядкований тільки цій грі — команда викладалася на максимум, а тренерський штаб впорався на всі сто.
Як Судаков оцінив гру "Шахтаря"
Він також підкреслив, що атмосфера на стадіоні в Кракові відчувалася як домашня завдяки українським уболівальникам, які прийшли підтримати команду. Це додало енергії та допомогло утримувати високий темп весь матч.
Журналіст поцікавився, чому Судаков не вийшов у стартовому складі, і почув, що конкуренція в команді велика, а вибір складу є зоною відповідальності тренера. Головним залишається загальний результат, і він говорить сам за себе.
"Я поважаю будь-яке рішення тренера і намагаюся бути корисним команді. У нас чудова конкуренція, і це мотивує. Зараз думаємо про найближчий матч з "Епіцентром", а до "Панатінаїкоса" будемо готуватися пізніше. В УПЛ ми зобов'язані боротися за чемпіонство, іншого варіанту в "Шахтаря" немає", — пояснив Судаков.
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