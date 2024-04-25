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Судаков пошутил над Трубиным из-за необычной фотографии

25 апреля 2024 13:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков пошутил над Трубиным из-за необычной фотографии
Анатолий Трубин на теннисном корте. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков иронично прокомментировал новое увлечение своего коллеги по национальной команде Анатолий Трубина. Голкипер "Бенфики" решил сыграть в теннис. 

Трубин процитировал звезду тенниса и взял в руки ракетку, фотографии появились на его странице в Instagram

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Реакция Судакова на работу Трубина 

Голкипер "Бенфики" продемонстрировал разнообразие своих спортивных талантов. Анатолий Трубин решил сыграть в теннис, сделал памятные фотографии и процитировал известную американскую спортсменку Серену Уильямс, призвав подписчиков быть сильными и не бояться трудностей. 

Одним из первых на новую фотосессию вратаря откликнулся его бывший партнер по "Шахтеру" Георгий Судаков. "Ракетку только для фото берешь в руки?" — написал хавбек "горняков". На это Трубин ответил "Ну конечно"

Судаков высмеял Трубина после игры в теннис
Реакция Судакова на тренировку Трубина. Фото: скриншот instagram.com/anatoliytrubin81/

Однако вскоре Анатолий опубликовал видео, на котором отбивает мячи ракеткой на теннисном корте. Он обратился к своей невесте Марине Галаган и отметил, что разнообразил тренировки. 

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спорт
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Теннис
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Георгий Судаков

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