Судаков пошутил над Трубиным из-за необычной фотографии

Анатолий Трубин на теннисном корте. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков иронично прокомментировал новое увлечение своего коллеги по национальной команде Анатолий Трубина. Голкипер "Бенфики" решил сыграть в теннис.

Трубин процитировал звезду тенниса и взял в руки ракетку, фотографии появились на его странице в Instagram.

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Реакция Судакова на работу Трубина

Голкипер "Бенфики" продемонстрировал разнообразие своих спортивных талантов. Анатолий Трубин решил сыграть в теннис, сделал памятные фотографии и процитировал известную американскую спортсменку Серену Уильямс, призвав подписчиков быть сильными и не бояться трудностей.

Одним из первых на новую фотосессию вратаря откликнулся его бывший партнер по "Шахтеру" Георгий Судаков. "Ракетку только для фото берешь в руки?" — написал хавбек "горняков". На это Трубин ответил "Ну конечно".

Реакция Судакова на тренировку Трубина. Фото: скриншот instagram.com/anatoliytrubin81/

Однако вскоре Анатолий опубликовал видео, на котором отбивает мячи ракеткой на теннисном корте. Он обратился к своей невесте Марине Галаган и отметил, что разнообразил тренировки.

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